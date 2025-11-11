TAG Immobilien Aktie

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

11.11.2025 11:18:17

TAG Immobilien Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern weise eine weiterhin solide operative Entwicklung auf, schrieb Simon Stippig am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er lobte zudem die erhöhten Ziele für 2025 und den unerwartet guten Ausblick auf 2026./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,90 € 		Abst. Kursziel*:
33,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,00%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

