HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern weise eine weiterhin solide operative Entwicklung auf, schrieb Simon Stippig am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er lobte zudem die erhöhten Ziele für 2025 und den unerwartet guten Ausblick auf 2026./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



