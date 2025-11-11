TAG Immobilien Aktie

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Stephanie Dossmann am Dienstag. Zwar verzögere sich der Abschluss des jüngst bekannt gegebenen Erwerbs eines Wohnungsportfolios in Polen, da die Genehmigung durch die polnische Kartellbehörde noch ausstehe. Gleichwohl wertete die Expertin die Prognose für 2026 positiv./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

