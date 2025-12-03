XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,71 Prozent leichter bei 29 312,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 344,018 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 29 598,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 523,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 652,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 281,82 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 835,06 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 29 731,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 450,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,97 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 4,77 Prozent auf 24,58 EUR), Sartorius vz (+ 4,23 Prozent auf 258,70 EUR), Porsche vz (+ 2,23 Prozent auf 44,89 EUR), Ströer SE (+ 2,04 Prozent auf 34,95 EUR) und Gerresheimer (+ 1,87 Prozent auf 26,10 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HUGO BOSS (-9,86 Prozent auf 35,29 EUR), thyssenkrupp (-8,89 Prozent auf 8,88 EUR), Aroundtown SA (-4,00 Prozent auf 2,74 EUR), Delivery Hero (-2,72 Prozent auf 18,60 EUR) und TAG Immobilien (-2,50 Prozent auf 14,05 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 4 747 700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,578 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,41 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at