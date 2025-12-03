TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Entwicklung 03.12.2025 17:59:20

XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus

XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus

Der MDAX zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,71 Prozent leichter bei 29 312,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 344,018 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 29 598,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 523,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 652,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 281,82 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 835,06 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 29 731,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 450,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,97 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 4,77 Prozent auf 24,58 EUR), Sartorius vz (+ 4,23 Prozent auf 258,70 EUR), Porsche vz (+ 2,23 Prozent auf 44,89 EUR), Ströer SE (+ 2,04 Prozent auf 34,95 EUR) und Gerresheimer (+ 1,87 Prozent auf 26,10 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HUGO BOSS (-9,86 Prozent auf 35,29 EUR), thyssenkrupp (-8,89 Prozent auf 8,88 EUR), Aroundtown SA (-4,00 Prozent auf 2,74 EUR), Delivery Hero (-2,72 Prozent auf 18,60 EUR) und TAG Immobilien (-2,50 Prozent auf 14,05 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 4 747 700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,578 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,41 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AGmehr Analysen

01.12.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
11.11.25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,73 0,00% Aroundtown SA
AUTO1 23,90 -2,37% AUTO1
Delivery Hero 18,53 -0,03% Delivery Hero
Gerresheimer AG 26,06 0,08% Gerresheimer AG
HUGO BOSS AG 35,12 0,03% HUGO BOSS AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,68 4,27% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 33,00 0,46% RTL
Sartorius AG Vz. 254,20 -1,63% Sartorius AG Vz.
Ströer SE & Co. KGaA 36,15 3,73% Ströer SE & Co. KGaA
TAG Immobilien AG 13,96 -0,64% TAG Immobilien AG
TeamViewer 5,57 0,82% TeamViewer
thyssenkrupp AG 9,21 3,18% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 597,02 0,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen