TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Profitabler TAG Immobilien-Einstieg?
|
27.11.2025 10:03:20
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,349 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 91,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,46 EUR belief. Mit einer Performance von -8,19 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
