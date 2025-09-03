Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|
03.09.2025 18:16:33
EQS-AGM: Kapsch TrafficCom AG: Summary of the resolutions of the Annual General Meeting.
|
EQS-News: Kapsch TrafficCom AG
/ Announcement of the Results of the General Meeting
Kapsch TrafficCom – Summary of the resolutions of the Annual General Meeting.
Vienna, September 3, 2025 – Today’s Annual General Meeting of Kapsch TrafficCom AG passed the following resolutions:
Kapsch TrafficCom is a globally renowned provider of transportation solutions for sustainable mobility with successful projects in more than 50 countries. Innovative solutions in the areas of tolling and traffic management contribute to a healthier world without congestion.
With one-stop-shop-solutions, the company covers the entire value chain of customers, from components to design and implementation to the operation of systems.
Kapsch TrafficCom, headquartered in Vienna, has subsidiaries and branches in more than 25 countries and is listed in the Prime Market segment of the Vienna Stock Exchange (ticker symbol: KTCG). In its 2024/25 financial year, more than 3,000 employees generated revenues of EUR 530 million.
Further information: www.kapsch.net Follow us on LinkedIn
03.09.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43 50811 1122
|Fax:
|+43 50811 99 1122
|E-mail:
|ir.kapschtraffic@kapsch.net
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|ISIN:
|AT000KAPSCH9
|WKN:
|A0MUZU
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|End of News
|EQS News Service
|
2192026 03.09.2025 CET/CEST
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|7,38
|1,65%
