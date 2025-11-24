Deutsche Beteiligungs Aktie

EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares
Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

24.11.2025 / 09:04 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 24 November 2025. – In the period from 17 November 2025 up to including 21 November 2025, Deutsche Beteiligungs AG acquired 12,700 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€)
17 November 2025 2,500 23.8968
18 November 2025 2,700 23.3823
19 November 2025 2,700 23.3335
20 November 2025 2,520 23.6647
21 November 2025 2,280 23.6771

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 21 November 2025 amounts to 382,200 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).


24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.dbag.de

 
End of News EQS News Service

2234660  24.11.2025 CET/CEST

