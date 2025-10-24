Heidelberg Materials Aktie

195,80EUR 3,10EUR 1,61%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

24.10.2025 11:32:58

Heidelberg Materials Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Chad Dillard beschäftigte sich in einer Brancheneinschätzung vom Donnerstag mit dem aktuellen Stand großer US-Bauprojekte. Aus dem europäischen Baustoffsektor hätten Amrize, CRH, Heidelberg Materials und Sika die umfangreichsten Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dagegen machten diese bei Saint-Gobain, Rockwool und Kingspan weniger als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus, und Holcim sei seit der Amrize-Abspaltung dort gar nicht mehr selbst tätig. Amrize ist der Favorit des Experten. Das US-Portfolio von CRH sei attraktiver als das von Heidelberg, und die Aktie der Deutschen habe schon von den heimischen Konjunkturinvestitionen profitiert. Bei Saint-Gobain erschienen positive und negative Faktoren ausgeglichen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
193,85 € 		Abst. Kursziel*:
5,75%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
195,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,70%
Analyst Name::
Chad Dillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:32 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
13.10.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials 196,75 2,10% Heidelberg Materials

