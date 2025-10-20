Heidelberg Materials Aktie

194,85EUR 2,40EUR 1,25%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 19:51:29

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 244,80 Euro belassen. Ihre Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
244,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
194,25 € 		Abst. Kursziel*:
26,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
194,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,64%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten