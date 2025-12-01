Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
01.12.2025 10:55:33
EQS-CMS: Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Nagarro SE / Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung
München, den 1. Dezember 2025 – Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich zum 28. November 2025 insgesamt 48.046 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.
Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich zum 28. November 2025 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.
Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).
* * * * *
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238116 01.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten
|
10:55
|EQS-CMS: Nagarro SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:55
|EQS-CMS: Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Nagarro SEmehr Analysen
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Nagarro SE
|73,15
|-1,15%