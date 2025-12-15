Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
15.12.2025 10:39:14
EQS-CMS: Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE
/ Nagarro SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Nagarro SE / Aktienrückkauf – 3. Zwischenmeldung
München, den 15. Dezember 2025 – Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 08. Dezember 2025 bis einschließlich zum 12. Dezember 2025 insgesamt 45.640 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.
Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 08. Dezember 2025 bis einschließlich zum 12. Dezember 2025 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.
Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).
* * * * *
15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2245734 15.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten
|
10:39
|EQS-CMS: Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:39
|EQS-CMS: Nagarro SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.12.25
|EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
11.12.25
|TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Nagarro SEmehr Analysen
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Nagarro SE
|79,55
|-0,56%