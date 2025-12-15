Nagarro Aktie

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

15.12.2025 10:39:14

EQS-CMS: Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE / Nagarro SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.12.2025 / 10:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nagarro SE / Aktienrückkauf – 3. Zwischenmeldung

München, den 15. Dezember 2025 – Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 08. Dezember 2025 bis einschließlich zum 12. Dezember 2025 insgesamt 45.640 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 08. Dezember 2025 bis einschließlich zum 12. Dezember 2025 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		 Gesamtpreis (EUR)
08. Dezember 2025 13.117 77,1285 1.011.694,53
09. Dezember 2025 8.300 75,7452 628.685,16
10. Dezember 2025 9.543 77,1317 736.067,81
11. Dezember 2025 5.980 78,6498 470.325,80
12. Dezember 2025 8.700 79,3121 690.015,27
Gesamt: 45.640 77,4932 3.536.788,57


Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) seit dem 24. November 2025 bis einschließlich zum 12. Dezember 2025 durch die Nagarro SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 149.449 Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

* * * * *

 


15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2245734  15.12.2025 CET/CEST

