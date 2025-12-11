ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

Index-Performance im Blick 11.12.2025 17:59:23

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Zum Handelsende legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 561,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 560,269 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 3 565,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 541,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 573,15 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 515,36 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Stand von 3 567,30 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 3 548,94 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 3,64 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 3,04 Prozent auf 22,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,77 Prozent auf 39,00 EUR), PNE (+ 1,59 Prozent auf 10,20 EUR), Nagarro SE (+ 1,48 Prozent auf 78,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,47 Prozent auf 43,62 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-6,63 Prozent auf 40,00 EUR), SMA Solar (-1,99 Prozent auf 36,36 EUR), ATOSS Software (-1,89 Prozent auf 114,00 EUR), Sartorius vz (-1,79 Prozent auf 247,50 EUR) und QIAGEN (-1,77 Prozent auf 38,61 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 928 283 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen

27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
