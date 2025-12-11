Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Zum Handelsende legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 561,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 560,269 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 3 565,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 568,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 541,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 573,15 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 515,36 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Stand von 3 567,30 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 3 548,94 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 3,64 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 3,04 Prozent auf 22,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,77 Prozent auf 39,00 EUR), PNE (+ 1,59 Prozent auf 10,20 EUR), Nagarro SE (+ 1,48 Prozent auf 78,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,47 Prozent auf 43,62 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-6,63 Prozent auf 40,00 EUR), SMA Solar (-1,99 Prozent auf 36,36 EUR), ATOSS Software (-1,89 Prozent auf 114,00 EUR), Sartorius vz (-1,79 Prozent auf 247,50 EUR) und QIAGEN (-1,77 Prozent auf 38,61 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 928 283 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at