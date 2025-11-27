Nagarro Aktie
|71,45EUR
|0,45EUR
|0,63%
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 76 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe sich mit Blick auf die Aussichten zuversichtlich gezeigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei auf die höhere Kundenzufriedenheit und den klaren Fokus auf messbare Ergebnisse verwiesen worden. Dabei helfe die Positionierung von Nagarro als führendes Unternehmen im Bereich KI-natives Engineering./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
