XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,39 Prozent auf 3 566,33 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 556,248 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,200 Prozent stärker bei 3 559,54 Punkten in den Handel, nach 3 552,44 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 539,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 566,85 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 3 534,64 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 3 580,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 3 521,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 3,77 Prozent zu. Bei 3 994,94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 2,16 Prozent auf 29,36 EUR), TeamViewer (+ 1,77 Prozent auf 5,74 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,59 Prozent auf 44,73 EUR), freenet (+ 1,48 Prozent auf 28,80 EUR) und CANCOM SE (+ 1,47 Prozent auf 27,55 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen PNE (-3,71 Prozent auf 9,86 EUR), Elmos Semiconductor (-1,59 Prozent auf 92,60 EUR), EVOTEC SE (-1,30 Prozent auf 5,16 EUR), HENSOLDT (-1,10 Prozent auf 72,25 EUR) und Nagarro SE (-0,93 Prozent auf 79,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 348 118 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at