Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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18.08.2026 11:33:53
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – 7. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU)
18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2384904 18.08.2026 CET/CEST
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|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
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|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
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|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Siemens Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
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