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09.11.2026 09:20:01

EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.11.2026 / 09:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 42. Zwischenmeldung und zugleich Schlussmeldung

 

Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 5. November 2026 insgesamt 18.488 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:              

Datum Anzahl Aktien Durchschnittskurs in EUR Gesamtbetrag in EUR
2026-11-02 4.520 16,0450 72.523,40
2026-11-03 5.000 16,3447 81.723,50
2026-11-04 5.000 16,1144 80.572,00
2026-11-05 3.968 16,6124 65.918,00

 

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 bis zu seiner Beendigung am 5. November 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 990.099 Stück. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von 4,0% des Grundkapitals der Stabilus SE. Der Durchschnittskaufpreis je Aktie betrug 16,8058 €. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 16.639.408,64 € zurückerworben.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.

 

Koblenz, 9. November 2026

Stabilus SE
Der Vorstand

 


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet: https://group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430704  09.11.2026 CET/CEST

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