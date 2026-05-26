Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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26.05.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.05.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 15.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. Mai  2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 27.975  Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
18.05.2026 184 0,00% 73,6665 13.555 AQEU
18.05.2026 7.992 0,01% 73,4065 586.665 CEUX
18.05.2026 328 0,00% 73,4627 24.096 TQEX
18.05.2026 13.420 0,01% 73,4135 985.209 XETA
19.05.2026 901 0,00% 75,7722 68.271 CEUX
19.05.2026 137 0,00% 76,0104 10.413 TQEX
19.05.2026 1.962 0,00% 75,7649 148.651 XETA
20.05.2026 35 0,00% 75,8400 2.654 AQEU
20.05.2026 557 0,00% 75,2524 41.916 CEUX
20.05.2026 58 0,00% 75,5324 4.381 TQEX
20.05.2026 984 0,00% 75,2864 74.082 XETA
21.05.2026 52 0,00% 77,2600 4.018 AQEU
21.05.2026 302 0,00% 76,9546 23.240 CEUX
21.05.2026 35 0,00% 77,2469 2.704 TQEX
21.05.2026 611 0,00% 77,0282 47.064 XETA
22.05.2026 147 0,00% 79,5204 11.689 CEUX
22.05.2026 6 0,00% 80,0000 480 TQEX
22.05.2026 264 0,00% 79,5752 21.008 XETA
Gesamt 27.975 0,02% 73,9980 2.070.094  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 22. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.146.166 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 26. Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2332592  26.05.2026 CET/CEST

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