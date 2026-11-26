Symrise Aktie
|98,14EUR
|1,08EUR
|1,11%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die von der EU-Kommission verhängten Kartellstrafen gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich und International Flavors & Fragrances (IFF) seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Positiv sei aber, dass der Großteil der Untersuchung nun abgeschlossen sei, die seit mehreren Jahren als Unsicherheitsfaktor gewirkt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 21:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
95,80 €
|
Abst. Kursziel*:
3,34%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
98,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,88%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|98,08
|1,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.