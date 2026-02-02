Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
71,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,90%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
71,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,17%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
|
30.01.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.01.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.01.26
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
29.01.26
|AKTIEN IM FOKUS: Givaudan verlieren deutlich und ziehen Symrise mit runter (dpa-AFX)
|Symrise AG
|71,50
|0,93%
