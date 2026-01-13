Symrise Aktie

73,88EUR 1,24EUR 1,71%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

13.01.2026 08:10:51

Symrise Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Underperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Chris Counihan bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Das Terpen-Geschäft habe ohnehin verwässernd auf die Gewinnmarge gewirkt, so der Analyst. Der ebenfalls angekündigte Aktienrückkauf sollte positiv ankommen./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
74,02 € 		Abst. Kursziel*:
-6,78%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
73,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,61%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

