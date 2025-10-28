Symrise Aktie
|76,68EUR
|-3,44EUR
|-4,29%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 71 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan nahm nach den vorgelegten Quartalszahlen geringfügige Änderungen an seinen operativen Ergebnisschätzungen vor. Zudem liege seine Prognose für das Umsatzwachstum ohne Portfolioeffekte am unteren Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2026 sieht er den Aromen- und Duftstoffhersteller gleich vor einer ganzen Reihe an Herausforderungen stehen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
76,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,02%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
76,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,02%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
