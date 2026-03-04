Symrise Aktie

71,42EUR -2,10EUR -2,86%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 11:10:13

Symrise Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Hinsichtlich der Jahresziele für 2026 hänge für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Chris Counihan am Mittwoch nach Geschäftszahlen und Ausblick./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
72,82 € 		Abst. Kursziel*:
-5,25%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
71,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,39%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
11:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
11:06 Symrise Buy UBS AG
09:50 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:54 Symrise Equal Weight Barclays Capital
08:34 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 72,66 -1,17% Symrise AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:13 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
11:09 Fresenius Overweight Barclays Capital
11:07 Sixt Buy UBS AG
11:06 Aroundtown Neutral UBS AG
11:06 Symrise Buy UBS AG
11:05 Grand City Properties Neutral UBS AG
11:05 Schaeffler Sell UBS AG
11:04 Evonik Neutral UBS AG
11:03 Bilfinger Neutral UBS AG
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
10:15 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:14 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:11 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
10:04 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 adidas Buy Deutsche Bank AG
09:58 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:50 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:49 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:36 Bayer Overweight Barclays Capital
09:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
09:26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:23 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:20 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:06 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
08:54 Symrise Equal Weight Barclays Capital
08:47 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08:43 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
08:34 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:34 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
08:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:55 Apple Neutral UBS AG
07:51 BASF Neutral UBS AG
07:49 Beiersdorf Sell UBS AG
07:48 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:46 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
07:43 Santander Overweight Barclays Capital
07:42 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen