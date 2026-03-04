Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Hinsichtlich der Jahresziele für 2026 hänge für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Chris Counihan am Mittwoch nach Geschäftszahlen und Ausblick./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
72,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,25%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
71,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,39%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Analysen zu Symrise AG
|11:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|72,66
|-1,17%
