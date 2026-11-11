Symrise Aktie
|93,92EUR
|0,12EUR
|0,13%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit Blick auf einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Für das nächste Kapitel des Duft- und Aromastoffherstellers sei eine Perspektive von außen mit Erfahrung im Konsumgeschäft willkommen, hieß es in einer ersten Einschätzung der Investmentbank am Dienstag./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
94,20 €
|
Abst. Kursziel*:
6,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
93,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,47%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
10.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
10.11.26
|Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027 (dpa-AFX)
|
10.11.26
|EQS-News: Symrise AG kündigt Wechsel im Finanzvorstand an und verlängert Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-News: Symrise AG announces Chief Financial Officer transition and extension of Walter Ribeiro’s Executive Board appointment (EQS Group)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|93,88
|0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:45
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.