Symrise Aktie

92,16EUR 2,30EUR 2,56%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 07:53:52

Symrise Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe die nach dem außergewöhnlich guten Quartal des Konkurrenten Givaudan geweckten hohen Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Victoria Nice am Mittwoch nach dem Kurseinbruch der Aktien. Die präzisierte Unternehmensprognose für die operative Ergebnismarge 2026 habe die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, auch wenn der Konsens bereits auf diesem Niveau gelegen habe./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
90,40 € 		Abst. Kursziel*:
9,51%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
92,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,42%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 90,00 0,16% Symrise AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:32 Airbus Outperform Bernstein Research
08:21 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 BASF Outperform Bernstein Research
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Boeing Outperform Bernstein Research
07:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
07:15 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:57 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06:29 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
28.10.26 Under Armour Buy UBS AG
28.10.26 Coca-Cola Buy UBS AG
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
28.10.26 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
28.10.26 GSK Outperform Bernstein Research
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen