Symrise Aktie
|94,86EUR
|1,06EUR
|1,13%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
114,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94,56 €
|
Abst. Kursziel*:
20,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
94,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,18%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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06:11
|Symrise-Aktie verliert: Wechsel an der CFO-Spitze angekündigt (Dow Jones)
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10.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
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10.11.26
|Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027 (dpa-AFX)
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10.11.26
|EQS-News: Symrise AG kündigt Wechsel im Finanzvorstand an und verlängert Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-News: Symrise AG announces Chief Financial Officer transition and extension of Walter Ribeiro’s Executive Board appointment (EQS Group)
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10.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|94,70
|0,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG