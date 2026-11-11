Symrise Aktie

94,86EUR 1,06EUR 1,13%
Symrise ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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11.11.2026 14:40:12

Symrise Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94,56 € 		Abst. Kursziel*:
20,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
94,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,18%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:40 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
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10.11.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 94,70 0,96% Symrise AG

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14:40 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
14:38 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14:38 RWE Outperform RBC Capital Markets
14:37 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
14:37 GEA Outperform RBC Capital Markets
14:36 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:49 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 E.ON Outperform Bernstein Research
12:06 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12:04 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:04 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:03 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:02 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:02 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:48 Vodafone Group Sell UBS AG
10:47 Infineon Neutral UBS AG
10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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