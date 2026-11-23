Symrise Aktie
|94,48EUR
|0,68EUR
|0,72%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen können. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
92,88 €
|
Abst. Kursziel*:
6,59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
94,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,78%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|94,42
|0,66%
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|14:31
|Broadcom Outperform
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|14:29
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14:24
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:18
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.