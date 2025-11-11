Symrise Aktie
|71,50EUR
|-0,02EUR
|-0,03%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Bei Symrise verwies Counihan auf etliche Herausforderungen. Im Inhaltsstoffe-Bereich sieht er die größten operativen Risiken./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET
