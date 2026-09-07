Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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07.09.2026 17:07:11
EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 30. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 143.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 04. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.799.718 Aktien.
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 07. September 2026
Symrise AG
Der Vorstand
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395174 07.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Symrise AG
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|Bernstein Research
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|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|89,62
|-0,64%
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