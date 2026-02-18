adesso Aktie

18.02.2026 10:25:06

EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.02.2026 / 10:23 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Setanta GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Prof. Dr.
First name: Volker
Last name(s): Gruhn
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
adesso SE

b) LEI
529900KOICE97ZSA1O52 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0Z23Q5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
61.3000 EUR 3,984.50 EUR
61.5000 EUR 95,940.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
61.4920 EUR 99,924.5000 EUR

e) Date of the transaction
17/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


18.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Germany
Internet: www.adesso-group.de



 
End of News EQS News Service




103308  18.02.2026 CET/CEST





