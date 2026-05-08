NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adesso nach Zahlen von 95 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine mittelfristige Wachstumsprognose aufgrund der zunehmenden Unsicherheit, die bei dem IT-Dienstleister von KI-gestützter Konkurrenz ausgehe. Er nimmt außerdem eine vorsichtigere Haltung hinsichtlich der Profitabilität ein./rob/tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.