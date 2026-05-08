adesso Aktie

58,20EUR -1,60EUR -2,68%
adesso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 12:37:06

adesso SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adesso nach Zahlen von 95 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine mittelfristige Wachstumsprognose aufgrund der zunehmenden Unsicherheit, die bei dem IT-Dienstleister von KI-gestützter Konkurrenz ausgehe. Er nimmt außerdem eine vorsichtigere Haltung hinsichtlich der Profitabilität ein./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso SE Hold
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60,60 € 		Abst. Kursziel*:
7,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,68%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adesso SE

mehr Nachrichten