96,60EUR 0,90EUR 0,94%
adesso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

27.11.2025 14:27:01

adesso SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal eine starke Nachfrage nach seinen Digitalisierungsangeboten verzeichnet und rechne in diesem Bereich weiterhin mit einer positiven Entwicklung, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erwartete Erholung des öffentlichen Sektors lasse jedoch noch auf sich warten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

