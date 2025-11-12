adesso Aktie

94,20EUR
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

12.11.2025 09:04:05

adesso SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Während der Umsatz des IT-Dienstleisters seine Erwartung übertroffen habe, sei das operative Ergebnis (Ebitda) hinter seiner Sschätzung zurückgeblieben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

