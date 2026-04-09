adesso Aktie
|56,00EUR
|-1,50EUR
|-2,61%
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 150 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Jahresbericht des IT-Dienstleisters habe ein solides Wachstum bestätigt, schrieb Yannik Siering am Donnerstag in ihrem Resümee zum Bericht im März. Sie reduzierte jedoch wegen höherer Steuern ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2026 und 2027. Das Kursziel verringerte sich zudem auch wegen höherer Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adesso SE Buy
|
Unternehmen:
adesso SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
107,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,80 €
|
Abst. Kursziel*:
91,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91,07%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adesso SE
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
07.04.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
07.04.26
|XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
31.03.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
31.03.26
|SDAX aktuell: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.03.26
|EQS-News: adesso SE publishes 2025 consolidated financial statements: Sales increased to EUR 1.47 billion (+14%) / EBITDA improved by 30% to EUR 123.6 million / Earnings per share EUR 2.83 (EQS Group)
|
31.03.26
|EQS-News: adesso SE veröffentlicht Konzernabschluss 2025: Umsatz auf 1,47 Mrd. EUR (+14 %) gesteigert / EBITDA um 30 % auf 123,6 Mio. EUR verbessert / Ergebnis je Aktie 2,83 EUR (EQS Group)
|
24.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu adesso SE
|10:35
|adesso Buy
|Warburg Research
|01.04.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|adesso Buy
|Warburg Research
