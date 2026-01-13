adesso Aktie
|90,20EUR
|-0,80EUR
|-0,88%
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adesso SE Hold
|
Unternehmen:
adesso SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
90,40 €
|
Abst. Kursziel*:
5,09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
90,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,32%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adesso SE
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Stabiler Handel: SDAX mittags an Nulllinie (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|EQS-PVR: adesso SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)