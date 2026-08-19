AT & S Aktie

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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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19.08.2026 08:21:07

EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

19.08.2026 / 08:20 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Gerrit
Last name(s): Steen

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI
529900EVOKN4LCCD9321 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000969985

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
173.2 EUR 54 Units
173.2 EUR 18 Units
173.2 EUR 28 Units
173.2 EUR 4 Units
173.2 EUR 9 Units
173.2 EUR 73 Units
173.4 EUR 14 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
173.214 EUR 200 Units

e) Date of the transaction
17/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET)
MIC: WBAH


19.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Austria
Internet: www.ats.net
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321



 
End of News EQS News Service




106704  19.08.2026 CET/CEST





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