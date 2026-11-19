DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
19.11.2026 22:29:42
EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
19.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DEUTZ Aktiengesellschaft
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Germany
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|End of News
|EQS News Service
|
108204 19.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:25
|AKTIE IM FOKUS: Deutz zaghaft erholt - Deutz weist Leerverkäufer-Vorwürfe zurück (dpa-AFX)
|
09:44
|ROUNDUP: Deutz weist Leerverkäufer-Kritik zurück - Aktie leicht erholt (dpa-AFX)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, buy (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|7,80
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Wall Street tiefer erwartet -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.