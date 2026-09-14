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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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14.09.2026 19:13:43

EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.09.2026 / 19:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Opportunities SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Röhrig
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Gerresheimer AG

b) LEI
5299006GD4UWSYZOKC28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LD6E6

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
28,62 EUR 129.203,77 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
28,6200 EUR 129.203,7700 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com
LEI Code: 5299006GD4UWSYZOKC28



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107048  14.09.2026 CET/CEST





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