LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|
01.10.2026 11:40:41
EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Internet:
|www.lpkf.com
|LEI Code:
|529900BCQXUJL7J96G45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107334 01.10.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Dr. Klaus Fiedler, Kauf (EQS Group)
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