LPKF Laser & Electronics Aktie

14,70EUR 1,05EUR 7,69%
LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

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27.07.2026 08:28:39

LPKF LaserElectronics Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch verschärft, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieser Kursrückgang sei letztlich durch die nachlassende Dynamik im gehypten KI-Sektor ausgelöst worden. Nun ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn der Einsatz von Glassubstraten für Halbleiter-Packaging-Prozesse, auf den sich LPKF spezialisiert hat, sei nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern des "Wann"./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,75 € 		Abst. Kursziel*:
59,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,86%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

LPKF Laser & Electronics AG 14,70 7,69% LPKF Laser & Electronics AG

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24.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
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24.07.26 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.07.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
24.07.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
24.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
24.07.26 Evonik Kaufen DZ BANK
24.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
24.07.26 RELX Buy UBS AG
24.07.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.07.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.07.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
24.07.26 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
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