LPKF Laser & Electronics Aktie
|14,70EUR
|1,05EUR
|7,69%
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
LPKF LaserElectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch verschärft, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieser Kursrückgang sei letztlich durch die nachlassende Dynamik im gehypten KI-Sektor ausgelöst worden. Nun ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn der Einsatz von Glassubstraten für Halbleiter-Packaging-Prozesse, auf den sich LPKF spezialisiert hat, sei nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern des "Wann"./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
|
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,75 €
|
Abst. Kursziel*:
59,32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,86%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG
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09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.07.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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24.07.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, buy (EQS Group)
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24.07.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf (EQS Group)
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24.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.07.26
|SDAX aktuell: SDAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|LPKF-Aktie: Nach Kursrally folgt harte Korrektur durch schwache Halbjahresbilanz (dpa-AFX)
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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|08:28
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|17.09.25
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Aktien in diesem Artikel
|LPKF Laser & Electronics AG
|14,70
|7,69%
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|LPKF Laser & Electronics Buy
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|07:35
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG