LPKF Laser & Electronics Aktie
|15,70EUR
|0,65EUR
|4,32%
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
LPKF LaserElectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LPKF mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach der Prognosesenkung biete eine gute Einstiegschance, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Das Übergangsjahr 2026 sei für die Anlagestory letztlich unbedeutend./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
|
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,85 €
|
Abst. Kursziel*:
48,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,68%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
11:40
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Dr. Klaus Fiedler, Kauf (EQS Group)
|
11:40
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Dr. Klaus Fiedler, buy (EQS Group)
|
11:40
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf (EQS Group)
|
11:40
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, buy (EQS Group)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
30.09.26
|ROUNDUP 2/Aufträge verzögern sich: Laserspezialist LPKF senkt Prognose (dpa-AFX)
|
30.09.26
|XETRA-Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|LPKF Laser & Electronics AG
|15,70
|4,32%
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