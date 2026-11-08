NORMA Group Aktie

NORMA Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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08.11.2026 13:54:44

EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.11.2026 / 13:54 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Birgit
Last name(s): Seeger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
NORMA Group SE

b) LEI
5299000LM9HC76W5XD46 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1H8BV3

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
14.10 EUR 3,313.50 EUR
13.90 EUR 3,391.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
13.9981 EUR 6,705.1000 EUR

e) Date of the transaction
06/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


08.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany
Internet: www.normagroup.com
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46



 
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107866  08.11.2026 CET/CEST





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