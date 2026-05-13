NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|
13.05.2026 18:18:51
EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104878 13.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NORMA Group SE
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
13.05.26
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf (EQS Group)
|
13.05.26
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy (EQS Group)
|
08.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
08.05.26