18.02.2026 07:09:59

NORMA Group SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach Gesamtjahres-Eckdaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Wandel des Verbindungstechnik-Herstellers sei im Gange, schrieb Yasmin Steilen am Dienstagabend. Da sie angesichts der geplanten Ausschüttung an die Aktionäre nach dem Verkauf des Wassermanagement-Bereichs mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtsrisiken sieht, behält sie ihre Kaufempfehlung bei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,48 € 		Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NORMA Group SE

Analysen zu NORMA Group SE

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

