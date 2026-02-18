NORMA Group Aktie
|15,54EUR
|0,02EUR
|0,13%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach Gesamtjahres-Eckdaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Wandel des Verbindungstechnik-Herstellers sei im Gange, schrieb Yasmin Steilen am Dienstagabend. Da sie angesichts der geplanten Ausschüttung an die Aktionäre nach dem Verkauf des Wassermanagement-Bereichs mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtsrisiken sieht, behält sie ihre Kaufempfehlung bei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,48 €
|
Abst. Kursziel*:
29,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|05.11.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|05.11.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|05.11.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|15,54
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG