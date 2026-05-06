NORMA Group Aktie

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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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06.05.2026 13:44:27

NORMA Group SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen des Autozulieferers seien solide ausgefallen und der Ausblick bestätigt worden, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem schienen die Ziele für 2026 auch erreichbar zu sein./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,60 € 		Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,23%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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