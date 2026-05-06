HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen des Autozulieferers seien solide ausgefallen und der Ausblick bestätigt worden, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem schienen die Ziele für 2026 auch erreichbar zu sein./ck/rob/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:36 / GMT

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