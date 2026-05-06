NORMA Group Aktie
|15,72EUR
|0,72EUR
|4,80%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Gewinn des Herstellers von Verbindungstechnik habe die Konsensschätzung um 17 Prozent übertroffen, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Das Marktumfeld bleibe generell aber verhalten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,30%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Analysen zu NORMA Group SE
|13:44
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
