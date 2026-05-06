FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Gewinn des Herstellers von Verbindungstechnik habe die Konsensschätzung um 17 Prozent übertroffen, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Das Marktumfeld bleibe generell aber verhalten./rob/bek/ag



