NORMA Group Aktie
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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Norma Group von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Autozulieferers machten erste Erfolge der strategischen Maßnahmen im Vertrieb sichtbar, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag in seinem Rückblick. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege rund 15 Prozent über der Konsensschätzung, und Norma scheine trotz eines schwierigen Marktumfelds auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
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Unternehmen:
NORMA Group SE
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
15,72 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
15,86 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
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