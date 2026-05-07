NORMA Group Aktie

15,86EUR 0,18EUR 1,15%
NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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07.05.2026 13:31:32

NORMA Group SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Norma Group von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Autozulieferers machten erste Erfolge der strategischen Maßnahmen im Vertrieb sichtbar, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag in seinem Rückblick. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege rund 15 Prozent über der Konsensschätzung, und Norma scheine trotz eines schwierigen Marktumfelds auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
15,72 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
15,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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