WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Das Fehlen von Sonderbelastungen habe der Profitabilität des Autozulieferers wohl geholfen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
NORMA Group SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
14,74 €
Abst. Kursziel*:
-11,80%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
14,68 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11,44%
Analyst Name::
Nikita Papaccio
KGV*:
-