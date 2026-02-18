FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Eckdaten mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal seien besser gewesen als befürchtet, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./tih/ag



