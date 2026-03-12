Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|
12.03.2026 09:46:25
EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SARTORIUS AG
|Otto-Brenner-Straße 20
|37079 Göttingen
|Germany
|Internet:
|www.sartorius.com
|End of News
|EQS News Service
|
103642 12.03.2026 CET/CEST
