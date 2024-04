EQS-News: A1 Group: Ergebnis Q1 2024

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartalsergebnis

A1 Group: Ergebnis Q1 2024



16.04.2024 / 19:05 CET/CEST

Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q1 2024.

Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:

https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: Highlights Q1 2024 Q1 2024: Die Gesamtumsätze stiegen um 0,7%, getrieben vor allem durch das Wachstum der Erlöse aus Dienstleistungen (+3,1% yoy) in lokaler Währung in allen Märkten außer Slowenien, was den starken Rückgang der Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten (-9,8% yoy) ausglich. Wachstum der Erlöse aus Dienstleistungen unterstützt von Solutions & Connectivity und dem Mobilfunkgeschäft, jedoch beeinflusst durch negative Währungseffekte, sowie geringeren Interconnection-Umsätzen und rückläufigem Festnetz-Sprachgeschäft. EBITDA stieg um 4,2% im Vergleich zu Q1 2023, trotz höherer Core-OPEX, hauptsächlich bedingt durch höhere Personalkosten und produktbezogene Kosten. Die Gesamtumsätze und das EBITDA ohne Restrukturierung stiegen um 2,2% bzw. 5,7%, um Währungseffekte bereinigt. Spektrumakquisition in Österreich: A1 erwarb im März 2024 Frequenzen im 26-GHz-Spektrum sowie zusätzliche regionale Frequenzen im 3,5-GHz-Spektrum. Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt: 3-4% Umsatzwachstum, CAPEX (exkl. Spektrum) von ~EUR 800 Mio.

Ambitionen 2024-2026 unverändert: Umsatzwachstum von 3-4 % pro Jahr

EBITDA-Wachstum von 4-5 % pro Jahr

Ambitionen 2024-2026 unverändert: Umsatzwachstum von 3-4 % pro Jahr

EBITDA-Wachstum von 4-5 % pro Jahr

CAPEX von EUR 2,8 Mrd. zuzüglich Frequenzen

