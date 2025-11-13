EQS-News: Amadeus Fire Group übernimmt eduBITES und erweitert das digitale B2B-Bildungsangebot um KI-Agenten-gestützte Dienstleistungen

EQS-News: Amadeus Fire AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Amadeus Fire Group übernimmt eduBITES und erweitert das digitale B2B-Bildungsangebot um KI-Agenten-gestützte Dienstleistungen



13.11.2025 / 15:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Amadeus Fire Group übernimmt eduBITES und erweitert das digitale B2B-Bildungsangebot um KI-Agenten-gestützte Dienstleistungen





Frankfurt am Main / Berlin, 13. November 2025



Die Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX), einer der führenden Anbieter für Personaldienstleistungen und berufliche Weiterbildung in Deutschland, über-nimmt 70Prozent der Anteile an der eduBITES GmbH.

Amadeus Fire integriert mit dieser Akquisition das innovative Berliner Tech-Unternehmen, das mit einer KI-basierten SaaS-Plattform und Agentensystemen die Grenzen zwischen Lernen, Wissenstransfer und Automatisierung neu definiert.

Von Wissen zu Wirkung – eduBITES operationalisiert Unternehmenswissen mit KI

„Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß“ – diese sinnbildliche Frage stellt sich in fast jedem Unternehmen. eduBITES liefert darauf die technologische Antwort mit KI-gestützter Erfassung, Strukturierung und Automatisierung des impliziten Wissens.

Intelligente KI-Agenten interviewen über sogenannte „Knowledge Sprints“ Wissensträger, um deren Expertise zu kontextualisieren und in multimediale Lernformate zu überführen. Diese Inhalte werden automatisiert in ein Learning-Experience-System integriert, das personalisierte Lernpfade und kontinuierliche Wissensnutzung ermöglicht.

Wissen wird so zum produktiven Asset – verfügbar, skalierbar, datenbasiert messbar und durch vielfältige Agenten unterstützt. Dies bedeutet beispielsweise eine Neudefinition des On- und Offboardings, von Vertriebs-, Führungskräfte- und KI-Akademien, de facto jede Form des Corporate Learnings.

eduBITES skaliert mit dem „Academy-as-a-Service“-Ansatz (AaaS) dieses Modell über Partner-netzwerke und ermöglicht es Organisationen, eigene themenspezifische Akademien zu entwickeln und Wissen im Unternehmen aber auch mit ihren Partnern zu teilen. Zielgruppe sind primär Großunternehmen und der ambitionierte Mittelstand.

„eduBITES revolutioniert durch den Einsatz von KI die Art und Weise, wie Unternehmen die wichtigste Ressource, nämlich ihr Wissen, nicht nur erfassen, sondern systematisch und effizient in Lerneinheiten wieder zur Verfügung stellen können. Unabhängig von der Branche und dem Thema kann eduBITES Unternehmen so in eine kontinuierlich lernende Organisation verwandeln und die Produktivität enorm steigern“, unterstreicht Monika Wiederhold, COO Weiterbildung der Amadeus Fire AG, das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, das somit eine ganzheitliche Kombination aus Wissensmanagement und Lernplattform anbietet – Wissen wird nicht nur nicht gespeichert, sondern auch aktiv vermittelt.

eduBITES – skalierbares Wachstum mit Premium-Kundenbasis

eduBITES erwirtschaftet wiederkehrende SaaS-Umsätze und erwartet für 2025 einen Umsatz von rund zwei Millionen Euro. Das Management plant für 2026 eine Ausweitung des Umsatzes sowie den Sprung in die Profitabilität. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen wie Audi, Daimler Truck, ARAG und Hubert Burda Media sowie Partner wie Deloitte und der Bundes-verband Digitale Wirtschaft (BVDW).

„Zusammen mit der Amadeus Fire Group beschleunigen wir unsere Expansion und realisieren unsere gemeinsame Vision einer KI-getriebenen Lernökonomie“, erläutert Prof. Dr. Marc Drüner, Gründer, Geschäftsführer und weiterhin 30-Prozent-Gesellschafter der eduBITES, die künftige Zusammenarbeit. „Unsere Technologien ergänzen die starke Vertriebs- und Weiterbildungskompetenz von Amadeus Fire perfekt – und eröffnen neue Perspektiven für die Zukunft des KI-basierten Corporate Learnings. Wir teilen die gleiche Überzeugung: Hybride Intelligenz – das Zusammenspiel von menschlicher und künstlicher Intelligenz – ist der Schlüssel zur Wertschöpfung von morgen.“ Das bestehende Management-Team und alle Mitarbeitenden von eduBITES bleiben an Bord.

Die Amadeus Fire Group setzt mit der Akquisition konsequent ihre Strategie um, Personal-dienstleistungen und Weiterbildung unter dem Leitbild „Mensch im Unternehmen“ zu vereinen und die KI-First-Ambitionen des Konzerns zu stärken.

„Diese Akquisition stärkt die Position der Amadeus Fire Group im dynamisch wachsenden Markt für digitale B2B-Weiterbildung, die durch KI vor einem Paradigmenwechsel steht und ist ein weiterer zentraler Bestandteil der technologiegetriebenen Buy-and-Build Wachstumsstory des Konzerns“, begrüßt Robert von Wülfing, CEO der Amadeus Fire Group, den neuesten Zugang im Portfolio des Weiterbildungssegments.





Über Amadeus Fire

Die Amadeus Fire Group mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist einer der führenden Anbieter für Personaldienstleistungen und berufliche Weiterbildung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung spezialisierter Fach- und Führungskräfte sowie auf der Aus- und Weiterbildung im kaufmännischen und im IT-Bereich. Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement zählen zu den angebotenen Dienstleistungen im Segment Personaldienstleistungen. Praxisorientierte Schulungen für Privatpersonen und Unternehmen sowie geförderte Bildung offeriert das Segment der Weiterbildung. Weitere Infos zum Unternehmen finden Sie hier





Über eduBITES

eduBITES entwickelt KI-basierte B2B-Lösungen zur innerbetrieblichen Wissensextraktion und Weiterbildung. Das in Berlin 2021 von Prof. Dr. Marc Drüner gegründete Tech-Unternehmen erfasst innerhalb von sogenannten „Knowledge Sprints“ strukturiert internes Unternehmenswissen aufgrund von KI-Agenten geführten Interviews. Die ebenso KI-basierte automatische Überführung dieser Inhalte in multimediale Lernformate und deren Distribution über ein Learning-Experience-System eröffnet effiziente, standardisierte und hoch skalierbare Prozesslösungen der Wissensextraktion und Verarbeitung. International tätige Kunden wie Audi, Daimler Truck, aber auch nationale Champions wie die ARAG, Hubert Burda Media und Kaufland nutzen bereits die KI-basierte Lernplattform, um vorhandenes innerbetriebliches Wissen in nutzbare Inhalte zu verwandeln. Weitere Infos zum Unternehmen finden Sie unter eduBITES

